Trump: VS stapt uit atoomakkoord met Iran, stelt sancties opnieuw in

President Trump heeft bekendgemaakt dat de VS zich terugtrekt uit de atoomdeal met Iran. De VS stelt de Amerikaanse sancties tegen Iran per direct weer in.

De deal maakte het Iran volgens Trump mogelijk door te gaan met het verrijken van plutonium en dus het ontwikkelen van een kernwapen. "Deze rampzalige overeenkomst gaf Iran miljarden dollars. We hebben bewijs dat Irans belofte om op te houden met het maken van een kernwapen een leugen was, zoals Israƫl vorige week liet zien", zei hij. Als de overeenkomst in stand blijft, dan zal er snel een nucleaire wapenwedloop in het Midden-Oosten ontstaan, aldus Trump.

Hij noemde Iran de belangrijkste staatssponsor van terreur. Geen actie van het regime is gevaarlijker dan het najagen van kernwapens, zei hij.

Bekijk hier het moment dat Trump bekendmaakt uit de Iran-deal te stappen: