Iraanse supertanker langer aan de ketting bij Gibraltar

Gibraltar mag de Iraanse supertanker die met ruwe olie onderweg zou zijn geweest naar Syrië, nog tenminste één maand vasthouden. Dat heeft het het hooggerechtshof van de Britse kroonkolonie bepaald.

De Grace 1 voer begin deze maand de Middellandse Zee op en werd door de Britten aan de ketting gelegd. Dat zou zijn gebeurd op verzoek van de Amerikanen. Het is door EU-sancties verboden om olie aan Syrië te verkopen. De vier bemanningsleden, allen uit India, zaten korte tijd vast.

De supertanker vaart onder Panamese vlag en was op 17 april nog in Iran. In plaats van de gebruikelijke route te nemen door het Suezkanaal, voer het schip via Kaap de Goede Hoop naar Europa. De Grace 1 heeft ruim twee miljoen vaten olie aan boord.