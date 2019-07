Top in Wenen moet Iran-akkoord redden, gaat dat lukken?

Hoe kan de Iran-deal worden gered? Die vraag staat vandaag centraal in Wenen. Alle landen die in 2015 hun handtekening onder het atoomakkoord zetten, zijn aanwezig. Op één land na: de Verenigde Staten. Die trokken zich vorig jaar eenzijdig terug uit het akkoord.

Het doel van het atoomakkoord was om de nucleaire activiteiten van Iran in te perken. In ruil daarvoor zou het land geen economische sancties meer opgelegd krijgen. Na de terugtrekking van de VS hebben de overgebleven ondertekenaars altijd volgehouden dat ze het akkoord willen redden.

Patstelling ontstaan

Maar inmiddels is er een patstelling ontstaan: de VS heeft strenge sancties afgekondigd tegen Iran, daardoor durven ook veel Europese landen geen zaken meer te doen met het land en Iran heeft inmiddels een grotere voorraad laagverrijkt uranium dan volgens het akkoord is toegestaan.

En dan lopen de spanningen in de regio ook nog eens op. In de Straat van Hormuz, ten zuiden van Iran, is het al weken onrustig. Vorige week vrijdag confisqueerde de Iraanse Revolutionaire Garde er nog een Britse olietanker, omdat die zich niet aan internationale afspraken zou hebben gehouden.

De Iraanse Revolutionaire Garde wordt vaak genoemd in berichten over Iran en de Straat van Hormuz. Wat is dat voor organisatie?