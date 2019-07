Olietanker door Iran geconfisqueerd in Straat van Hormuz

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft zondag in de Straat van Hormuz een buitenlandse olietanker tot stoppen gedwongen, zo is vandaag bekendgemaakt. Het schip, met een twaalfkoppige bemanning, zou gesmokkelde olie vervoeren. De lading, afkomstig van Iraanse smokkelaars, was op weg naar klanten in het buitenland, meldt de Iraanse staatstelevisie.

Het schip zond zondag volgens het Iraanse elitekorps een noodsignaal uit, waarna het militaire elitekorps van Iran te hulp schoot, meldt de Revolutionaire Garde. De tanker werd in Iraanse wateren gesleept, waarna gebleken zou zijn dat het 1 miljoen liter gesmokkelde olie aan boord had. Vervolgens werd het schip aan de ketting gelegd en is de bemanning gearresteerd.

Iran zegt niet waar de tanker vandaan komt, maar het schip dat zondag in problemen kwam is de Riah uit de Verenigde Arabische Emiraten, die onder Panamese vlag vaart. Van dat schip is sindsdien niets meer vernomen.

Aan de ketting voor Gibraltar

De beslaglegging komt op een tijdstip dat de spanningen tussen Iran en het Westen oplopen. Op 4 juli hielden Britse mariniers een Iraanse tanker tegen bij de Rots van Gibraltar. Volgens de Britten was de olie bestemd voor Syrië, terwijl internationale sancties tegen dat land dat verbieden.

Iran reageerde woedend op die maatregel en eiste teruggave van de olietanker. Maar het schip ligt nog steeds aan de ketting voor Gibraltar. De bemanning is wel op vrije voeten gesteld.

In de Perzische Golf varen Amerikaans een Britse oorlogsschepen om de vrije doorvaart van olietankers te bewaken. In de afgelopen tijd zijn er meerdere aanslagen gepleegd op tankers in de Golf, die door de VS worden toegeschreven aan Iran. Teheran spreekt de beschuldigingen tegen.