Iran: 'verdwenen tanker' met pech weggesleept na noodsignaal

De Iraanse marine heeft in de Perzische Golf een buitenlandse olietanker weggesleept. Volgens Iran had de tanker technische problemen en had de bemanning een noodsignaal afgegeven. Het schip zou in Iraanse wateren worden gerepareerd.

Iran heeft geen details bekendgemaakt over de naam of herkomst van het schip. Mogelijk gaat het om de olietanker Riah die afgelopen weekend 'verdween'; de transponder van dit schip, dat onder de Panamese vlag vaart, werd zaterdagavond uitgezet. Het laatste signaal kwam uit de buurt van het Iraanse eiland Qishm in de Straat van Hormuz.

Volgens de website Marine Traffic vaart de Riah voor de rederij Prime Tankers uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De laatste 12 maanden zou de tanker voornamelijk tussen de emiraten Fujairah en Sharjah hebben gevaren. Met een capaciteit van 1900 ton is het een relatief kleine olietanker.

Het Arabische staatspersbureau WAM zegt dat de VAE geen eigenaar is van de Riah en spreekt tegen dat het schip een noodsignaal heeft afgegeven.