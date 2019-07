Supertanker met olie voor Syrië aan de ketting in Gibraltar

De Grace 1 vaart onder Panamese vlag. Het schip was op 17 april in Iran. In plaats van de logische route door het Suezkanaal te nemen, voer het schip via Kaap de Goede Hoop naar Europa, meldt het Britse scheepsdagblad Lloyd's List.

Volgens databedrijf Refinitiv is het waarschijnlijk dat de tanker 2 miljoen vaten Iraanse olie bevat, maar dat is niet bevestigd door Gibraltar. Mocht de olie Iraans zijn, dan gaat dat ook in tegen economische sancties die de VS Iran heeft opgelegd.