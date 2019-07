Nieuw lek: 'Trump zegde Iran-deal op om Obama te pesten'

Ook Boris Johnson, die met Hunt strijdt om het leiderschap van de Conservatieve Partij, liet zich in die bewoordingen uit.

De Londense politie heeft inmiddels laten weten het recht op persvrijheid te respecteren. Maar volgens de politie is het maar de vraag of de gelekte informatie van dusdanige aard is dat publicatie verdedigbaar is. Het argument dat het in het publieke belang is, zou in dit geval niet overtuigend zijn.

De Mail on Sunday zegt dat het opzeggen van het Iraanse atoomakkoord grote gevolgen kan hebben en dat inzage in de besluitvorming daarmee in het publieke belang is.