Trump wil niet langer samenwerken met Britse ambassadeur

President Trump kon het toch niet laten: hij stuurde een tweet over de Britse ambassadeur waarin hij zegt dat de VS niet langer met hem wil samenwerken.

De Britse ambassadeur Kim Darroch had Trump "lomp" en "onbekwaam" genoemd in gelekte memo's. Ook schreef hij over de regering van Trump: "We denken niet dat deze regering ooit normaal wordt; minder disfunctioneel, minder onvoorspelbaar, minder gespleten, minder lomp en onbekwaam."