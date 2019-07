'Lomp en onbekwaam': Britse ambassadeur vernietigend over Trump in gelekte memo's

In zijn berichten legt Darroch zijn meerderen ook uit hoe ze het beste kunnen omgaan met Trump: "Wees eenvoudig, bot zelfs".

Kabinetsleden moeten via zoveel mogelijk kanalen dezelfde boodschap herhalen, liefst vaak aangevuld met telefoontjes van de premier. "Overspoel hem: zoveel mogelijk adviseurs moeten hem hetzelfde antwoord geven."

En, voegt Darroch eraan toe, vleierij helpt bij Trump. "Begin altijd met lof over iets wat hij net gedaan heeft. Probeer het altijd af te schilderen als winst voor hem."

Darroch is in zijn nopjes over het recente staatsbezoek van Trump aan het Verenigd Koninkrijk, waar hij volledig ingepalmd werd door alle loftuitingen, een staatsbanket en een gesprek met de Queen. "Alle deuren gaan voor ons open in Washington."

Ongezouten

Bronnen bevestigen aan meerdere media dat de cables echt zijn. In een reactie zegt het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken dat "ambassadeurs eerlijk, ongezouten hun oordeel over een land moeten geven, we betalen hun om eerlijk te zijn".

Een woordvoerder wijst er verder op dat die beoordelingen wel geheim moeten blijven. Ook zou de bijzondere relatie tussen beide landen wel tegen een stootje kunnen.

Het Witte Huis heeft nog niet op de berichten gereageerd.