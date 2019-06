'VS wilde Iran aanvallen, actie op het laatste moment afgeblazen'

De Amerikaanse president Trump was vannacht van plan Iraanse doelwitten aan te vallen, maar de militaire actie werd op het laatste moment afgeblazen, melden Amerikaanse media. De aanvallen waren bedoeld als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse drone gisteren.

De militaire stappen werden na hevige discussies in het Witte Huis rond 01.00 uur Nederlandse tijd verwacht. Volgens functionarissen had Trump aanvallen op een aantal Iraanse doelen goedgekeurd, zoals radar- en raketinstallaties. Ze zouden vlak voor zonsopgang plaatsvinden in Iran, om de kans op burgerslachtoffers te verkleinen.

De operatie verkeerde in een vroeg stadium, toen die werd afgeblazen. Militaire vliegtuigen waren al in de lucht en schepen waren paraat, maar de beslissing om de raketten af te vuren bleef uit. Het is onduidelijk waarom de aanvallen op het laatste moment werden geannuleerd. Ook is onbekend of ze later wel nog doorgaan.

Het Witte Huis ging niet in op verzoeken voor een antwoord op de vraag of president Trump van gedachten was veranderd, meldt het persbureau AP.