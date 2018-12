Opstappen Mattis 'tekenend voor draaideurcircus' in Witte Huis

Een kanttekening is dat het Amerikaanse kabinet eerder bestond uit 21 leden, onder Trump zijn dat er 24.

"De lijst is tekenend voor het draaideurcircus dat het Witte Huis is geworden", zegt Van der Horst in het NOS Radio 1 Journaal. "Het zijn ook niet de minsten die vertrekken: Trump is toe aan zijn derde chef-staf en heeft al drie nationale veiligheidsadviseurs versleten."

De chef-staf is het hoofd van het personeel in het Witte Huis, beheert de agenda van de president en bepaalt wie wel of niet toegang krijgt tot de president. De veiligheidsadviseur is de topadviseur van de president op het gebied van buitenlandse conflicten en de nationale veiligheid.

Dit zijn de vijf mannen die deze invloedrijke posities hebben gehad, een ervan is nog steeds in functie: