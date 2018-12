Chef-staf Witte Huis John Kelly stapt op

President Trump heeft gezegd dat John Kelly, de chef-staf van het Witte Huis, aan het eind van het jaar zijn functie neerlegt. Trump lichtte verslaggevers in over het aanstaande vertrek van Kelly, toen hij het Witte Huis verliet om een wedstrijd American football tussen een leger- en een marineteam in Philadelphia bij te wonen.

Trump zei er niet bij wie Kelly gaat vervangen. Een mededeling daarover komt over twee dagen. De president liet verder alleen los dat hij Kelly een "geweldige kerel" vindt. Over de reden van het vertrek van Kelly liet hij zich niet uit.

Tweede chef-staf

Kelly is een 68-jarige generaal buiten dienst, die eind juli vorig jaar Reince Priebus opvolgde als chef-staf van het Witte Huis. De chef-staf is het hoofd van het personeel in het Witte Huis, regelt de dagelijkse gang van zaken, beheert de agenda van de president en bepaalt wie wel of niet toegang krijgt tot de president.

Voor zijn benoeming tot chef-staf was Kelly minister van Binnenlandse Veiligheid. Hij werd naar het Witte Huis geroepen om orde op zaken te stellen, omdat onder Priebus een chaos was ontstaan.

Als opvolger van Kelly wordt Nick Ayers (36) genoemd, de huidige chef-staf van vice-president Pence.

De vervanging van Kelly wordt in verband gebracht met de gewijzigde politieke verhoudingen in Washington, nu de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden hebben heroverd. Het begin van de campagne voor de herverkiezing van Trump in 2020 zou ook een rol spelen. Trump benoemde onlangs ook al een nieuwe minister van Justitie en een nieuwe ambassadeur bij de Verenigde Naties.