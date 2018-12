Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken Ryan Zinke stapt op

President Trump moet op zoek naar een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Ryan Zinke heeft hem laten weten dat hij opstapt.

Tegen de minister loopt een gerechtelijk vooronderzoek naar belangenverstrengeling bij een vastgoedtransactie. Verder was Zinke in opspraak gekomen door het declareren van hoge reiskosten voor vluchten met privéjets.

Om diezelfde reden trad vorig jaar ook al minister Tom Price van Volksgezondheid af. Na diens vertrek begon een commissie van het Huis van Afgevaardigden een breed onderzoek naar de reisuitgaven van hoge politici. Die worden geacht, als zij niet met de nationale veiligheid zijn belast, voor hun werk lijnvluchten te nemen.

Natuurmonumenten

De 51-jarige Ryan Zinke was een van de actiefste kabinetsleden. Hij maakte bijvoorbeeld veel werk van de door Trump gewenste olieboringen en steenkoolwinning in eigen land, voor een deel ten koste van natuurmonumenten in Utah. Dat leverde hem veel kritiek op van Amerikaanse milieubeschermers.

Ook toonde Zinke zich een groot voorstander van de jacht. Hij wilde het verbod op de invoer van jachttrofeeën uit Zambia en Zimbabwe opheffen, maar dat ging president Trump te ver.