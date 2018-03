Perschef Witte Huis en vertrouweling Trump stapt op

Hope Hicks, de perschef van het Witte Huis, heeft haar ontslag ingediend. Volgens Amerikaanse media dacht ze al maanden na over een vertrek, omdat ze naar eigen zeggen had bereikt wat ze wilde.

De 29-jarige Hicks is een voormalig model. Ze trad in 2015 toe tot het campagneteam van Trump, zonder dat ze enige ervaring had in de politiek. Hicks stond bekend als de trouwste bondgenoot van de president in het Witte Huis, zegt correspondent Arjen van der Horst.

Ze was een campagnemedewerker van het eerste uur. Volgens ingewijden was Hicks een van de weinigen die Trump echt begrepen en invloed op hem konden uitoefenen. Amerikaanse media noemen haar daarom een van de machtigste personen in Washington.

Leugentjes om bestwil

Haar ontslag komt een dag nadat ze had getuigd voor een speciale commissie van het Congres over de mogelijke Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Hicks' verhoor duurde negen uur.

Bij de hoorzitting achter gesloten deuren gaf ze toe dat ze wel eens leugentjes om bestwil heeft verteld voor de president. Ze zei ook dat ze nooit heeft gelogen over de mogelijke banden tussen Trumps campagneteam en Rusland.

De woordvoerder van het Witte Huis benadrukte dat Hicks' vertrek niets met haar getuigenis te maken heeft. De perschef zal haar werkzaamheden vermoedelijk binnen enkele weken neerleggen.