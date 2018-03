Trumps economische topadviseur stapt op

Opnieuw moet de Amerikaanse president Trump afscheid nemen van een prominent figuur uit zijn entourage. Het gaat om Gary Cohn, die directeur van de Nationale Economische Raad is en daarmee de belangrijkste economische adviseur van Trump.

Cohn stapt uit eigen beweging op. Hij geeft geen reden voor zijn vertrek, maar het is geen geheim dat hij fel tegen de heffingen is die Trump wil invoeren op buitenlands staal en aluminium. Net als andere critici vreest hij dat de heffingen leiden tot een internationale handelsoorlog.

Belastinghervormingen

Cohn, een voormalig topbankier, was de architect achter de belastinghervormingen die eind vorig jaar werden doorgevoerd. In zijn afscheidsverklaring spreekt hij zijn dank uit aan Trump.

"Het was een eer om mijn land te dienen en economisch beleid uit te stippelen ten gunste van de Amerikaanse burgers", schrijft hij. Trump bedankt op zijn beurt Cohn, die hij "een zeldzaam talent" noemt.

'Geen chaos'

Het vertrek van Cohn is er een in een lange reeks van adviseurs, perschefs en andere vertrouwelingen van Trump die opstappen. Vorige week kondigde perschef Hope Hicks haar vertrek aan.

Enkele uren voordat Cohns opstappen bekend werd, had Trump op een persconferentie ontkend dat er sprake is van chaos in het Witte Huis. "Iedereen wil in het Witte Huis werken", zei hij. "Ze willen allemaal een stukje van het Oval Office."