In opspraak geraakte topman milieudienst VS neemt ontslag

President Trump heeft het ontslag aanvaard van het hoofd van de milieudienst EPA, Scott Pruitt. De klimaatscepticus is in ongenade gevallen, omdat hij voortdurend in opspraak is.

Juist vandaag drongen Democratische congresleden aan op een onderzoek naar Pruitt, omdat hij geprobeerd zou hebben documenten over ontmoetingen met lobbyisten te verbergen. Daar zouden vertegenwoordigers van de olie- en kolenindustrie bij zijn geweest, waar zijn dienst toezicht op moet houden.

Het met opzet verduisteren of vernietigen van zulke documenten is een misdrijf, waar boetes of zelfs een gevangenisstraf op kan staan, stellen de Democraten.

Verdacht declaratiegedrag

Tegen Pruitt lopen al meer dan tien onderzoeken, onder meer voor het declareren van te hoge reiskosten. Zelf zegt hij niets verkeerd te hebben gedaan.

In zijn ontslagbrief aan president Trump schrijft Pruitt dat hij het een eer vond om voor Trump te werken. "Maar de onophoudelijke aanvallen op mij persoonlijk en op mijn gezin zijn ongehoord en eisen een te hoge tol van ons."

De benoeming van Pruitt, in februari vorig jaar, bij uitgerekend het EPA was omstreden vanwege zijn scepsis over de opwarming van de aarde. Als openbaar aanklager in Oklahoma stond hij bekend als een fel tegenstander van het milieuagentschap waar hij later de leiding over zou krijgen.