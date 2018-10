Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley stapt onverwachts op

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, heeft onverwachts ontslag genomen. Ze vertrekt eind dit jaar. Haleys vertrek komt zelfs voor haar directe medewerkers als een verrassing: die zijn pas vanochtend op de hoogte gebracht van haar besluit.

Op een persconferentie samen met president Trump zei Haley dat ze om persoonlijke redenen stopt: "Zes jaar gouverneurschap in South Carolina en twee jaar onderhandelen in de VN met bijvoorbeeld Rusland, Iran en Noord-Korea zijn veel geweest. Ik weet wanneer het genoeg is en wanneer ik plaats moet maken voor iemand anders".

President Trump zei op de persconferentie dat hij Nikki Haley erg dankbaar is voor haar werk bij de VN, en dat hij al een half jaar geleden van haar had gehoord dat ze er over dacht om eind dit jaar te stoppen. Wie haar opvolgt als Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties is nog onduidelijk.

Volgens Haley staan de Verenigde Staten sterker in de internationale gemeenschap sinds president Trump aan de macht is. Ze noemde als voorbeelden de druk op de Europese NAVO-landen om meer bij te dragen, het schrappen van de nucleaire deal met Iran en het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade in Israƫl naar Jeruzalem. "Amerika wordt weer gerespecteerd", zei Haley.

Kritiek op Trump

Haleys benoeming was destijds opvallend, omdat ze tijdens diens verkiezingscampagne in 2016 veel kritiek had op president Trump. Ze hekelde de frequente aanvallen van Trump op zijn tegenstanders en waarschuwde dat die zelfs tot oorlog zouden kunnen leiden. Verder was ze kritisch over het terugsturen door de regering-Trump van illegale immigranten.

Als ambassadeur bij de VN was de dochter van Indiase immigranten zeer zichtbaar. Ze gold als een consequente en betrouwbare diplomaat, die vaak duidelijkheid kon verschaffen over de soms snel wisselende Amerikaanse standpunten. Ze staat ook bekend als een van de weinigen die een matigende invloed kunnen uitoefenen op president Trump. Door haar optreden genoot ze zowel onder Republikeinen als Democraten veel respect.