'Dat het misging met Malek F. wil niet zeggen dat er fouten zijn gemaakt'

Zijn er fouten gemaakt bij de invrijheidstelling van Malek F., de verwarde man die op 5 mei drie mensen neerstak in Den Haag? Gisteren werd bekend dat de familie van F. aangifte wil doen tegen Parnassia, de ggz-instelling waar hij twee keer een aantal weken was opgenomen. F. stak kort na zijn tweede opname drie mensen neer.

Achteraf gezien lijkt het duidelijk dat er een fout is gemaakt: het incident was immers nooit gebeurd als hij had vastgezeten. Toch is het niet zo simpel, zegt Johan Leegemate, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. "Dat het nu is misgegaan betekent niet per definitie dat de afweging toen onjuist is geweest."

Volgens Leegemate is uitvoerig onderzoek nodig om vast te stellen of destijds de juiste afweging is gemaakt. "Het gaat om de vraag: wie heeft wanneer welke signalen gekregen? En is daar naar gekeken?"

Waarschuwing

Volgens de advocaat van de familie, Job Knoester, heeft de familie Parnassia meerdere keren gewaarschuwd voor F. maar werd daar weinig mee gedaan. De broer van F. zocht volgens de advocaat vanaf januari contact met de instelling, het wijkteam en het meldpunt verwarde personen.

De instelling is het niet met Knoester eens dat zij F. tegen zichzelf in bescherming had moeten nemen. Ook ontkent Parnassia dat de familie de instelling persoonlijk heeft gewaarschuwd. "Als hij bij ons niets geks doet of zegt, kunnen we hem niet langer vasthouden", reageerde Parnassia.

Eerder deze week werd bekend dat mogelijke terreurplannen van F. bekend waren bij de politie, die met een anoniem briefje werd gewaarschuwd. De zaak werd onderzocht maar de resultaten werden door een menselijke fout nooit vastgelegd. De informatie kwam bovendien niet terecht bij Parnassia, burgemeester Krikke of het Openbaar Ministerie.