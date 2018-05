Familie Haagse steker Malek F. doet aangifte tegen ggz-instelling

Parnassia stelt in een reactie dat zijn medicijninname wel degelijk is gecontroleerd. "Dat hoort bij de intensieve ambulante zorg die hij kreeg na zijn ontslag, dus ik weet vrijwel zeker dat dat is gebeurd", zegt een woordvoerder. Volgens haar heeft de familie de instelling nooit persoonlijk gewaarschuwd.

Meldingen kwamen volgens Parnassia binnen bij het sociale wijkteam van de gemeente. Volgens advocaat Knoester heeft dat wijkteam die meldingen doorgespeeld, maar Parnassia stelt dat het het wijkteam dat maximaal twee keer heeft gedaan. Kennelijk gaven die geen aanleiding Malek opnieuw op te nemen. De instelling wil nog niet reageren op de aanstaande aangifte omdat de juristen daar nog naar moeten kijken.

"Ik kan alleen kijken naar ons proces, en dat is zorgvuldig gegaan", zegt de woordvoerder. "Toen hij werd ontslagen was hij stabiel. Als hij bij ons niets geks doet en niets geks zegt, kunnen we hem niet langer vasthouden. Dan kun je achteraf wel zeggen dat we dat hadden moeten doen. Maar wij hebben ook geen glazen bol."