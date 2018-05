Waarschuwing mogelijke terreurdaad Syrische messentrekker niet geregistreerd

Dat de Syrische messentrekker Malek F. mogelijk plannen had voor een terreurdaad, was niet bekend bij de top van de politie en het OM of burgemeester Krikke. De politie is begin maart in een anoniem briefje gewaarschuwd, waarna ze onderzoek heeft gedaan.

De resultaten van dat onderzoek zijn nooit in het systeem vastgelegd. Volgens de Haagse politiebaas Paul van Musscher komt dat door een menselijke fout. Hij zegt dat vandaag tegen Omroep West.

Allahoe akbar

Malek F. stak op Bevrijdingsdag drie mensen neer in Den Haag. Volgens een ooggetuige sneed hij bij een man de keel door. De man stond bij de politie bekend vanwege verward gedrag. Een buurtbewoner vertelde de politie in december dat Malek F. geregeld op straat Allahoe akbar uitriep en voor onrust zorgde. In februari gooide hij alle huisraad via het raam op straat.

Na de arrestatie van de messentrekker, waarbij hij volgens ooggetuigen weer Allahoe akbar riep, zeiden politie en burgemeester Krikke dat de man alleen geregistreerd stond als verward persoon. Volgens Krikke waren er geen signalen dat er "meer speelt dan dit".

Anoniem briefje

Gisteren maakte het OM bekend dat begin maart een anoniem briefje bij de politie was binnengekomen, waarin in gebrekkig Engels werd gewaarschuwd dat de man mogelijk een aanslag wilde plegen.

Volgens het OM is de politie deze melding gaan onderzoeken, en is ook de AIVD erbij gehaald. Er was geen aanleiding om de man aan te merken als iemand met terroristische achtergronden - maar dat kon ook niet worden uitgesloten. Hij zat toen al in een ggz-instelling.

"Het is een ongelukkige fout dat die melding niet goed geregistreerd werd, maar het is wel zeer serieus onderzocht en zelfs met de AIVD besproken", zegt politietopman Van Musscher.

Motie van wantrouwen

Over de verwardemanmededeling van Krikke is ophef ontstaan. De PVV in de Haagse gemeenteraad dient morgen tijdens de vergadering een motie van wantrouwen in tegen haar. De partij vindt dat de burgemeester heeft gelogen toen ze zei dat de man enkel bekend was als "verward".

Van Musscher stelt nu dat die informatie wel op de goede wijze is geregistreerd, maar de uitkomsten van het onderzoek door de AIVD niet. Daardoor bereikte die de top van politie, OM en gemeente niet. Pas na het steekincident kwam dit tijdens onderzoek naar boven.