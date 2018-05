Cel en tbs voor doodsteken passagier in metro Amsterdam

De man die vorig jaar juli in een metro in Amsterdam zomaar een passagier doodstak, is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Het Openbaar Ministerie had zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

Het 38-jarige slachtoffer zat nietsvermoedend in de metro bij station Venserpolder toen de dader een mes pakte, naar hem toe liep en hem neerstak.

De dader verbleef op de gesloten psychiatrische afdeling van het AMC, waar hij gedwongen was opgenomen. Hij was op onbegeleid verlof.

Vaker veroordeeld

Het is niet de eerste keer dat de man veroordeeld is; in 2016 kreeg hij al een gevangenisstraf voor een gewapende overval op een tankstation. Hij kreeg toen geen tbs, omdat hij niet wilde meewerken aan een psychiatrisch onderzoek. En vorig jaar juni mishandelde hij een verpleegkundige.

Bij de strafeis, twee weken geleden, reageerden de nabestaanden emotioneel in de rechtbank. Het slachtoffer was net voordat hij werd neergestoken vader geworden.