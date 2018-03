Hof: politie wel aansprakelijk voor schietpartij Alphen aan den Rijn

De politie is aansprakelijk voor de letselschade en overlijdensschade die is ontstaan door de schietpartij in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn, in april 2011. Het hof in Den Haag heeft dat bepaald, nadat de rechtbank eerder nog tot een andere conclusie kwam. Die stelde vast dat de politie niet aansprakelijk is, maar wel fouten heeft gemaakt.

Tristan van der Vlis schoot op 9 april 2011 zes mensen dood; er vielen zestien gewonden. Van der Vlis schoot zich daarna zelf dood. Hij gebruikte drie vuurwapens waarvoor hij een vergunning had: een semi-automatisch geweer, een semi-automatisch pistool en een revolver.

Slachtoffers en nabestaanden verwijten de politie dat die in 2008 een wapenvergunning heeft verleend aan Van der Vlis. Hij had psychische problemen, was suïcidaal en had daarom die vergunning nooit mogen krijgen, redeneren ze. In september 2006 werd hij nog opgenomen in een kliniek.

Politiemedewerker niet op de hoogte

Ook was Van der Vlis betrokken bij twee incidenten in 2003 met een luchtdrukpistool. Bij het eerste incident was hij medeplichtig aan bedreiging, waarbij iemand in zijn enkel werd geschoten. Bij het tweede incident had hij het luchtdrukpistool geleend aan twee vrienden die ermee op auto's schoten.

De politiemedewerker die betrokken was zou van deze geschiedenis niet volledig hebben geweten. Hij wist bijvoorbeeld ook niet dat er een eerdere aanvraag van Van der Vlis in 2005 was geweigerd. Het hof zegt dat de medewerker hoe dan ook in de fout ging. Sommige informatie zou niet goed zijn aangeleverd, maar dat is volgens het hof de verantwoordelijkheid van de politie.

De rechtbank oordeelde dat dat de politie onzorgvuldig heeft gehandeld, maar "de norm dat de politie zorgvuldig moet zijn bij het nemen van zo'n besluit heeft niet de bedoeling om te beschermen tegen schade die de aanklagers hebben geleden".

Het hof is het daar dus niet mee eens en stelt dat die norm van zorgvuldigheid wel degelijk is bedoeld om burgers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van misbruik van een wapenvergunning. Omdat de schade niet rechtstreeks is veroorzaakt door het verlenen van de vergunning houdt het hof het bij het toekennen van letsel- en overlijdensschade; materiële schade aan bijvoorbeeld de winkels wordt niet vergoed.

In een vervolgprocedure moet nu worden bepaald wie er in aanmerking komen voor een schadevergoeding en hoe hoog die moet worden. Overigens kan de politie nog in cassatie bij de Hoge Raad.