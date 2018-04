Lange ggz-wachtlijsten leiden tot roodgloeiende hulptelefoon

Het aantal mensen met psychische klachten dat contact zoekt met de landelijke luisterlijn Sensoor is toegenomen. In het eerste kwartaal van dit jaar zochten meer dan 22.400 mensen met een ggz-achtergrond hulp, een jaar eerder waren het er nog bijna 19.000. De telefonische hulpverlener noemt de aantallen "alarmerend".

Volgens Sensoor heeft de stijging deels te maken met de oplopende wachttijden in de ggz, al wordt niet geregistreerd of de mensen die bellen ook werkelijk op een wachtlijst staan. Wel weet de hulpdienst dat het mensen zijn die aangeven ggz-hulp nodig te hebben, of dit in het verleden hebben gehad.

De Nederlandse Zorgautoriteit waarschuwde het kabinet eerder deze week dat het niet gaat lukken om de wachtlijsten voor de gesteld deadline van 1 juli dit jaar weg te werken. Minister Blokhuis zei teleurgesteld te zijn in de wachtlijsten, maar noemde de deadline zelf ook "te hoog gegrepen".

Langer wachten, meer problemen

De hulpdienst vreest dat mensen met psychische klachten verder in de problemen raken als ze lang moeten wachten. "Niet alleen bij mensen op de wachtlijst kunnen psychische problemen verergeren, ook bij mensen die door de lange wachttijden ontmoedigd worden om de juiste psychische hulp te vragen."

Sensoor telt ruim 1200 vrijwilligers die jaarlijks meer dan 280.000 gesprekken voeren. Meestal gaan de gesprekken over eenzaamheid, relatieproblemen, onzekerheid of psychische problemen.