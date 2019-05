Europa naar de stembus: lees en kijk hier alles terug

Vanaf vandaag stemmen honderden miljoenen Europeanen voor het Europees Parlement. Nederlanders gaan vandaag naar de stembus, samen met de Britten. Morgen en in het weekend zijn de inwoners van de andere lidstaten aan de beurt.

De officiële uitslag is ergens komende week bekend, maar vanavond krijgen we in Nederland al prognoses binnen op basis van exitpolls. Nieuwsuur besteedt in de uitzending veel aandacht aan de Europese verkiezingen. We spreken onder andere met politiek duider Arjan Noorlander en EU-correspondent Sander van Hoorn en we volgen de politieke reacties in Den Haag én Londen.

In aanloop naar de verkiezingen maakten we al veel verhalen over de EU en de thema's die spelen rondom de verkiezingen. Kijk en lees hier alles terug.