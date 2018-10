Klimaatdoelen: kolencentrales dicht, gascentrales open?

Het is een ingewikkelde opgave voor het kabinet: lukt het om de klimaatdoelen voor 2020 te halen? De uitstoot van broeikasgassen moet in dat jaar 25 procent procent lager zijn dan in 1990. En dat is een uitdaging, want vorig jaar zat Nederland nog maar op minus 13 procent.

Volgens de belangrijkste klimaatadviseurs van het kabinet zijn controversiële maatregelen onontkoombaar. "Er is maar één grote maatregel die werkt en dat is versneld de kolencentrales sluiten", zegt Pieter Boot, hoofd Klimaat van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Drie miljoen huishoudens

En dus laait een oude discussie weer op. Want als de kolencentrales sluiten, wat zijn dan de alternatieven? Voor energiebedrijf RWE is dat duidelijk. Nederland moet weer inzetten op gas. De grootste gascentrale - in Maasbracht, Limburg - staat sinds 2014 stil, maar kan wat RWE betreft snel weer open. "Wind en zon alleen zijn niet genoeg. Gascentrales blijven nodig", vindt het energiebedrijf.

De gascentrale - Claus C - kan elektriciteit leveren aan drie miljoen huishoudens. "Ze heeft nu vier jaar stilgestaan. Alles moet weer in topconditie worden gebracht. Daarmee zorgen we ervoor dat Claus C stabiel en veilig kan produceren voor een langere periode", zegt RWE-directeur Taco Douma, die denkt dat het onderhoud twee jaar zal duren.