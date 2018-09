Klimaatplannen te vaag voor doorrekening

Voor het einde van het jaar moet duidelijk worden hoe de komende twaalf jaar huizen energiezuiniger moeten worden. Ook moet Nederland in die periode over op elektrische auto's en moet de industrie zo veel mogelijk af van fossiele brandstoffen.

Maar het zogenoemde Voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord dat op 10 juli werd gepresenteerd, is op veel punten dus nog te vaag. Zo is bijvoorbeeld nog niet duidelijk hoe elektrisch rijden gestimuleerd moet worden en hoe de industrie van kolen, olie en gas over moet op schone elektriciteit.

Halvering CO2 uitstoot wel haalbaar

Er is ook goed nieuws. Als alle plannen beter uitgewerkt worden, is het volgens de rekenmeesters van het kabinet in theorie wel mogelijk om de CO2-reductie in 2030 gehalveerd te hebben. De coalitiepartijen hebben in het regeerakkoord afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent gedaald moet zijn ten opzichte van 1990.

Het kabinet streeft ernaar om in Europees verband afspraken te maken om de doelstelling te verzwaren naar 55 procent.