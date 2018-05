Twee oudste kolencentrales dicht in 2025

De kolencentrales Amercentrale en Hemweg moeten in 2025 dicht. De drie andere kolencentrales, in de Rotterdamse haven en de Eemshaven, moeten in 2030 stoppen. Minister Wiebes komt binnenkort met een wet waarin dat wordt geregeld.

In het regeerakkoord hadden de coalitiepartijen al afgesproken dat de kolencentrales uiterlijk in 2030 worden gesloten. Wiebes benadrukt dat het kabinet nu nog strenger is dan het regeerakkoord vraagt.

De afgelopen jaren zijn er al meer centrales dichtgegaan, en er zijn er nu nog vijf over. Daarvan komen de oudste, de Amercentrale in Geertruidenberg en de Hemwegcentrale in Amsterdam, nu dus als eerste aan de beurt om te stoppen.

Volgens de minister is gekozen voor "enige overgangstermijn om de bedrijven een normale en rechtvaardige mogelijkheid te geven om hun investeringen terug te verdienen". Wiebes verwacht dat hij daarmee kan voorkomen dat het Rijk schadevergoeding moet betalen aan de eigenaren.

Helemaal verboden

Het kabinet wil per 2030 de productie van elektriciteit met kolen als brandstof helemaal verbieden. Volgens Wiebes levert het kabinet zo een "maximale bijdrage aan de ambitie om de uitstoot van CO2 in 2030 met 49 procent terug te dringen". Voordat het verbod ingaat, kunnen de eigenaren de centrales geschikt maken voor de productie van elektriciteit met andere brandstoffen, stelt de minister.

Burgers en bedrijven kunnen nu commentaar leveren op het voorstel en Wiebes wil de wet na de zomer indienen bij de Tweede Kamer. Het verbod op het gebruik van kolen staat los van de gesprekken die nu worden gevoerd over het klimaatakkoord