Wat moet het kabinet doen na de Urgenda-uitspraak?

Urgenda 2, Nederlandse Staat 0. Ook in het hoger beroep van de door Urgenda aangespannen zaak tegen de overheid heeft de klimaatorganisatie gelijk gekregen. In 2020 moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent zijn verminderd, oordeelde het gerechtshof. Aan de Nederlandse Staat de taak dat in twee jaar voor elkaar te krijgen.

Urgenda-directeur Marjan Minnesma reageerde dolblij in rechtszaal. "Ja, dit was een ongelofelijk pak slaag voor de Staat. Het had niet beter gekund."

Wat moet het kabinet nu doen? Betekent dit ook iets voor mij? En wat als het kabinet zich niet houdt aan de uitspraak? Dit is wat je over de uitspraak moet weten.

1. Hoe is het gerechtshof tot dit oordeel gekomen?

De uitspraak van het gerechtshof is gebaseerd op de rechtbankuitspraak van drie jaar geleden. Net als toen is de conclusie dat de Staat ervoor moet zorgen dat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 25 procent lager is dan in 1990.

Het gerechtshof komt vandaag tot dezelfde conclusie, maar neemt een andere route. Waar de rechtbank op basis van allerlei internationale verdragen tot nationale wetten uiteindelijk stelde dat de Staat de zorgplicht heeft en maatregelen moet nemen om burgers te beschermen, doet het het gerechtshof het anders. Die zegt dat de Staat zich moet houden aan twee artikelen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Namelijk: artikel 2 over het recht op leven en artikel 8 over het recht op eerbiediging van de privésfeer.

Daarmee is deze uitspraak van het hof sterker dan die van de rechtbank, zegt Elbert de Jong, hoofddocent aansprakelijkheidsrecht aan de Universiteit Utrecht. "Er is geconcludeerd dat die artikelen rechtstreeks van toepassing zijn op deze zaak. Klimaatverandering vormt een ernstige bedreiging van deze rechten en de Staat heeft de verplichting om deze rechten proactief te beschermen. Hier gaat een sterk signaal van uit dat de Staat verplicht is om de op het spel staande mensenrechten te beschermen. Het feit dat er politieke belangen op het spel staan of kostbare maatregelen moeten worden genomen, is dan minder relevant."