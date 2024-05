maandag 29 april, 12:30

Bevrijdingsjurkjes uit 1945 hangen in het Verzetsmuseum: 'We waren allang blij dat het feest was'

Het is een foto die direct aanspreekt: vijf kinderen op een rij, in fleurige bonte kleding, gemaakt in 1945 voor de bevrijdingsfeesten in de Amsterdamse Pijp. Bijna tachtig jaar later hangen die bijzondere jurkjes nu in het Verzetsmuseum.