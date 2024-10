NOS Nieuws • vandaag, 22:04

Gratis kunst en cultuur voor Arnhemse jongeren: 'Iedereen krijgt zo de kans om het te ervaren'

Arnhem is de eerste stad in Nederland waar jongeren van twaalf tot achttien jaar gratis kunst en cultuur kunnen ontdekken. Nu duidelijk is dat het kabinet de btw op de sector wil verhogen, moet het volgens het college in Arnhem anders.