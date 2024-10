Omroep Gelderland Arnhemse jongeren bij een gratis cabaret-avond

NOS Nieuws • vandaag, 22:04 Arnhem komt met speciaal gratis cultuurprogramma voor jongeren

Jongeren uit Arnhem mogen gratis op culturele uitjes. Iedereen tussen de 12 en 18 jaar kan gebruik maken van een cultuuraanbod dat speciaal voor hen is gemaakt. De gemeente maakt er 200.000 euro per jaar voor vrij.

Aanleiding is de door het kabinet aangekondigde btw-verhoging op de sector. Die wordt verhoogd van 9 naar 21 procent, waardoor tickets duurder worden. "Geld mag niet de reden zijn dat jongeren niet naar een voorstelling kunnen", zegt wethouder Cathelijne Bouwkamp (Cultuur) tegen Omroep Gelderland.

Cultuur is niet saai

Dankzij een project van stichting InDifferent, die zich inzet voor een inclusievere samenleving, hoeven jongeren niet te betalen voor deze culturele uitjes. 12- tot 18-jarigen kunnen dus naar een speciaal voor hen geselecteerde film in de bioscoop, theatervoorstelling of een workshop over rapmuziek.

Zo staat in november de film Green Book op het programma en kunnen Arnhemse jongeren in december naar een theatervoorstelling over de gabberscene van de jaren 90. Ook kunnen jongeren workshops volgen, zoals het maken van beats. Het programma wordt samengesteld door een jongerenprogrammeur, in samenspraak met Arnhemse jongeren.

"Er wordt vaak fout gedacht over hoe jongeren te motiveren zijn voor kunst en cultuur", zegt Max van Straten van InDifferent. Hij kan zich bijvoorbeeld voorstellen dat een 14-jarige een museumbezoek saai vindt. Dat vond hij zelf ook op die leeftijd. "Maar als je jongeren uitlegt dat dingen die hen dagelijks bezighouden, zoals muziek, dans en kleding, ook kunst en cultuur zijn, ontstaat er een hele andere verhouding." Het is een kwestie van omdenken, vindt hij.

Minder eenzaam

"Kunst is keihard nodig in het leven van jongeren", zegt wethouder Bouwkamp. "Het geeft de ruimte om elkaar te leren kennen en te begrijpen, en het maakt je minder eenzaam." De gemeente betaalt de deelnemende cultuurorganisaties een reguliere prijs voor ieder gratis kaartje dat Arnhemse jongeren ontvangen. Het project loopt in ieder geval de komende vier jaar.

Arnhemse jongeren zijn alvast enthousiast over de gratis cabaretavond:

