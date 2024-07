Kosten btw-verhoging hoger dan baten, waarschuwen sport-, horeca- en cultuurwereld

Een brede coalitie van organisaties uit onder meer de sport-, horeca-, media- en cultuurwereld doet opnieuw een oproep aan de politiek om af te zien van de btw-verhoging op culturele goederen van 9 naar 21 procent. "De btw-verhoging kost Nederland op lange termijn meer dan dat de bezuinigingen op korte termijn opleveren en dat is voor ons niet acceptabel", zeggen ze in een gezamenlijke oproep aan de Tweede Kamer en het kabinet.

Vandaag is het debat over de regeringsverklaring. De bijna veertig organisaties verzoeken het kabinet en de Tweede Kamer dringend om een streep door de btw-verhoging te zetten. "Het is van essentieel belang dat we de toegankelijkheid van cultuur, sport, horeca, boeken, evenementen en nieuws voor alle Nederlanders waarborgen", schrijven ze.