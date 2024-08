NOS Nieuws • vandaag, 17:58

Vijftig huizen in Enschede onbewoonbaar door wateroverlast: bewoners krijgen ander huis

Bewoners van ruim vijftig huizen in de wijken Pathmos en Stadsveld in Enschede krijgen vervangende woonruimte. Dat is nodig omdat hun huizen onbewoonbaar zijn geworden door de overstromingen op 21 juli.