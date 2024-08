Vijftig huizen in Enschede onbewoonbaar na noodweer

Vijftig woningen in Enschede zijn na noodweer onbewoonbaar verklaard. Op 21 juli viel er heel veel regen in de regio Twente. Herstel van de woningen gaat zeker zes maanden duren, schrijft de regionale omroep Oost .

Ongezond

Rioolwater heeft door de overstromingen veel schade aangericht bij tientallen huizen. Het rioolwater is in de muren en vloeren getrokken en daar schimmels en bacteriën achtergelaten. De GGD heeft de huizen onderzocht en geconcludeerd dat het ongezond is om in de woningen te blijven.