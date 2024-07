ProRail

In samenwerking met Oost NOS Nieuws • vandaag, 15:52 • Aangepast vandaag, 16:35 Ook vandaag overlast door noodweer van gisteren

Meerdere plekken in het land kampen ook vandaag nog met overlast door de flinke regen- en onweersbuien van gisteren. De gevolgen zijn onder meer merkbaar in Sittard en Enschede, en in de Overijsselse Vecht worden maatregelen genomen om verdere overlast te voorkomen.

De waterstand in de Vecht is vandaag flink gestegen. De rivier voert nu zo veel water af, dat de hoge snelheid van de stroming kan leiden tot gevaarlijke situaties. Het waterschap heeft de sluizen tussen De Haandrik in de gemeente Hardenberg en Ommen gesloten en mensen worden opgeroepen om voorlopig niet in de rivier te gaan varen.

"Met een gemiddeld bootje kun je nu absoluut niet varen op de rivier", zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep Oost. "Het waterpeil moet eerst dalen en de snelheid van de waterafvoer moet eerst zakken voordat dit weer veilig kan."

Sloten en beekjes zijn vandaag door al het overtollige water buiten hun oevers getreden. Volgens het waterschap is dat bijvoorbeeld het geval in de Middensloot bij het Overijsselse Weerselo. Omliggende wegen en percelen staan daardoor onder water. "Onze medewerkers zijn druk bezig om deze hoge afvoeren in goede banen te leiden."

'Water stond 2,5 meter hoog'

In Enschede stroomde gisteren een parkeerkelder van een nieuw appartementencomplex vol met water. Volgens de bewoners van wooncomplex zijn daardoor auto's total loss geraakt en ook het gebouw zelf is beschadigd.

Op beelden is te zien dat auto's in de garage volledig onder water stonden. "Het water stond op een gegeven moment wel 2,5 meter hoog", zegt een van de buurtbewoners tegen Oost. "Het water kon nergens heen. Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt."

De brandweer was tot diep in de nacht bezig om een groot deel van het regenwater weg te pompen. Ook vandaag zijn nog tienduizenden liters water weggepompt.

Auto's dreven in de ondergelopen parkeerkelder:

0:33 Drijvende auto's

Door de zware regenval is het spoor bij Sittard verzakt. Door de verzakking reden er gisteren al minder treinen tussen Sittard en Maastricht. Vandaag moeten reizigers opnieuw rekening houden met vertraging. Volgens ProRail is de schade aan het spoor "best groot". Er wordt met een ingenieursbedrijf en een aannemer onderzocht hoe en wanneer de problemen hersteld kunnen worden.

Op een van de twee sporen kunnen nog treinen rijden, waardoor reizigers nu alleen last hebben van vertragingen. Als het verzakte spoor wordt aangepakt, moeten de sporen helemaal worden afgesloten, zegt ProRail tegen L1 Nieuws.

De afgelopen dagen kampten verschillende regio's in het land met wateroverlast door overvloedige regenval. Er waren problemen in onder meer in Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland.