SQ Vision De brandweer haalt het water weg in het verzorgingstehuis in Veldhoven

NOS Nieuws • vandaag, 09:10 • Aangepast vandaag, 10:03 Wateroverlast door regen in delen Nederland, ook problemen over de grens

Verschillende delen van Nederland kampten gisteravond en vannacht met wateroverlast door overvloedige regenval. Onder meer in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg waren er problemen. Het KNMI had voor meerdere provincies code geel afgekondigd.

In Veldhoven in Noord-Brabant liep de begane grond van een verzorgingstehuis onder. Ook een liftschacht liep vol met water. De bewoners hoefden niet geëvacueerd te worden, de brandweer heeft het water weggepompt. Omroep Brabant meldt dat buiten bij het hoofdkantoor van chipmachinefabrikant ASML ook veel water stond.

In Eindhoven regende en onweerde het rond 05.00 uur flink waardoor ook daar straten onderliepen. In de wijk Meerhoven viel een boom om.

Nat hardcore-festival

Gisteravond regende het ook al hard in delen van Noord-Brabant. Dat leidde dat tot problemen op het festivalterrein van hardcore-feest Dominator in Eersel. Het terrein liep snel onder water. Ook op de festivalcamping was veel overlast.

SQ Vision Wateroverlast in Eindhoven

In Limburg, op de N276 bij Sittard, werd gisteravond een ondergelopen weg tijdelijk in beide richtingen afgesloten. Verderop in de stad liepen straten en een tunneltje onder. Ook in Geleen kwamen straten onder water te staan.

In Gelderland was er vooral in Geldermalsen wateroverlast. Straten en een industrieterrein stonden blank. Omroep Gelderland meldde dat door blikseminslag delen van Groesbeek zonder internet en tv kwamen te zitten. De bliksem trof een glasvezelcentrale.

België en Frankrijk

Over de grens in België viel er ook veel regen, met name in Belgisch-Limburg. Drie bezoekers van een dance-event in Maaseik raakten gewond.

In Noordwest-Frankrijk in het departement Haute-Marne stond het water op sommige plekken een meter hoog. Vijf mensen werden onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Franse weerdienst zegt dat er in een uur tijd tien keer zo veel regen viel als gebruikelijk.