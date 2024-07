ANP Scheveningen, vandaag

In samenwerking met Omroep West NOS Nieuws • vandaag, 12:55 • Aangepast vandaag, 17:36 Probleemloos weer naar huis na drukke stranddag

Met temperaturen die zijn opgelopen tot 32 graden is het lokaal de warmste dag van het jaar geworden. En dat was overal in Nederland te merken. Vooral op de wegen naar en van de stranden en naar Zeeland was het vanochtend druk.

Bij grote evenementen wordt extra water beschikbaar gesteld. En Rijkswaterstaat heeft in een groot deel van het land het hitteprotocol in werking gesteld.

Vanochtend was het vooral file rijden naar de stranden in Zuid-Holland en Zeeland. De wachttijd liep rond 10.30 uur op tot meer dan een half uur. Bij het strand in Den Haag-Kijkduin was er toen al geen parkeerplek meer te vinden, meldt Omroep West.

Ook bij het strand in Scheveningen stonden auto's stil:

0:22 Drukte in Scheveningen op warmste dag van het jaar

Rond het middaguur riep de gemeente Den Haag op om niet meer met de auto naar de stranden te komen. "Er zijn geen parkeerplekken in Kijkduin meer en de parkeergarages op Scheveningen zijn bijna vol", aldus de gemeente. "Het advies luidt: pak de deelfiets of het openbaar vervoer naar het strand."

Ietsje later raadde ook de gemeente Zandvoort aan om met de fiets of het openbaar vervoer te komen, meldt de regionale omroep NH: "De wegen naar Zandvoort zijn heel druk en vrijwel alle parkeerplaatsen al vol", aldus de gemeente.

Inmiddels keren de eerste mensen weer terug naar huis of naar hun vakantieadres. Dat gaat een stuk gemakkelijker, er staan geen noemenswaardige files.

Sla de carrousel over ANP Badgasten op het strand van Hoek van Holland

Wim van de Bovenkamp via NOS Ooggetuige Ook warm en zonnig in Rhenen

Paul Hermans via NOS Ooggetuige Zwembadgangers nemen een duif in de Wolfslaar in Breda

Rijkswaterstaat heeft tot 20.00 uur voor alle provincies behalve Noord-Holland een hitteprotocol in werking gesteld. Dat betekent dat gestrande weggebruikers sneller worden geholpen dan normaal.

Bij ieder ongeval en pechgeval komt direct een bergingsauto die moet voorkomen dat mensen langer dan nodig op het warme asfalt staan. En dat het asfalt echt warm is, blijkt op de website van Rijkswaterstaat: op sommige wegen werd een temperatuur van 47 graden gemeten.

De ANWB heeft ook extra mensen gereed staan om sneller te helpen bij pech. De ANWB waarschuwt met name gebruikers van elektrische fietsen om hun accu niet aan de volle zon bloot te stellen.

Rijkswaterstaat adviseert ook om voldoende water mee te nemen.

Sla de carrousel over Wim van de Bovenkamp via NOS Ooggetuige Deze mensen zoeken verkoeling bij recreatieplas in Beusichem

Wim van de Bovenkamp via NOS Ooggetuige Koeien zoeken verkoeling in Kesteren

Wim Schoneveld via NOS Ooggetuige Zeilevenement De Kaagweek vindt dit weekend plaats op de Kagerplassen

Bij festivals, zoals de Zwarte Cross, en andere grote evenementen wordt vandaag extra water uitgedeeld. Bij de Kardingebultra in Groningen, een ultraloop van 160 kilometer over twee dagen, zijn extra waterpunten aangelegd.

Zelfs dat blijkt voor sommige lopers niet genoeg. "Ik zou geen water meenemen onderweg, maar doe dat toch wel. Anders zou ik alleen drinken bij de waterpunten", zegt een van de lopers bij RTV Noord. Tijdens de run draagt hij daarom een fles met een halve liter water. "Dat is een halve kilo, dus het scheelt niet veel. Maar je loopt liever zonder."

Huidartsen waarschuwen (opnieuw) voor de grote kracht van de zon vandaag. Veel mensen zijn al gebruind, maar dat is geen enkele garantie tegen huidkanker.

"Het is een hardnekkige overtuiging dat je met een gebruinde huid de hele dag beschermd bent. Je kunt een gebruinde huid hooguit zien als factor 4", aldus huidarts Sven van Egmond bij Rijnmond.

Van Egmond is oprichter van Hukas, de patiëntenorganisatie voor mensen met huidkanker. Hij raadt aan met een beschermingsfactor van 40 of hoger te kiezen.

Drenkeling

In de IJssel bij Kampen is vanmiddag iemand verdronken. Omstanders zagen hoe de man kopje onder raakte rond 15.15 uur, meldt RTV Oost. Hulpdiensten zetten duikteams in. Die konden de drenkeling snel achterhalen en boven water brengen. Ze probeerden de man te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

Bij Zandvoort is gisteravond nog geruime tijd gezocht naar een zwemmer die werd vermist. Die zoektocht is gestaakt, waarschijnlijk is de man op eigen gelegenheid uit het water gekomen.