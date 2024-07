SPSMedia Auto's stonden gisteren tot hun koplampen onder water op de A1 bij de Lutte

In samenwerking met Oost NOS Nieuws • vandaag, 07:58 • Aangepast vandaag, 11:43 A1 en A35 weer vrijgegeven na wateroverlast, Rijkswaterstaat begint onderzoek

De A1 en A35 bij Hengelo en Enschede zijn weer open voor verkeer. De snelwegen waren gisteravond in beide richtingen afgesloten omdat er water op het wegdek stond, maar ze zijn vanochtend weer vrijgegeven.

Alleen de op- en afrit van de N735 bij De Lutte, die op de A1 aansluiten, zijn nog dicht vanwege wateroverlast, meldt ANWB.

Flinke regen- en onweersbuien hebben gisteravond tot overlast geleid. Zo kwamen de A1 en A35 deels onder water te staan en moesten auto's die op de A1 waren vastgelopen in het water worden weggevoerd, meldt de regionale omroep Oost.

Onderzoek

Rijkswaterstaat is een onderzoek gestart naar hoe het kon gebeuren dat het water op de snelweg bleef staan. "We gaan kijken of er een specifieke oorzaak is, buiten de extreme regenval", laat een woordvoerder aan de NOS weten.

In totaal moesten vier auto's worden weggesleept. De auto's werden weggehaald door een deel van de vangrail te verwijderen. Het water is door een aannemer weggezogen. Rond 04.30 uur werd de snelweg vrijgegeven.

Problemen in Doetinchem

Los van de snelwegen waren er ook problemen in onder meer Enschede, Losser, Doetinchem en Oldenzaal. Zo was de ingang van de spoedeisende hulp (SEH) van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem ondergelopen.

Vanwege de wateroverlast was de SEH enkele uren afgesloten. Rond 23.00 uur was de spoedeisende hulp weer open. Elders in de stad stortte het dak van een bedrijfspand in. Het dak bezweek onder het gewicht van het vele regenwater.

In Overijssel stonden snelwegen onder water:

0:25 Regenwater golft over A1 na flinke buien