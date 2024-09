NOS Nieuws • vandaag, 12:06

Sluisgebouw in Nieuw-Dordrecht verwoest

In het Drentse Nieuw-Dordrecht is vannacht een sluisbedieningsgebouw verwoest door een brand. Het gebouw is onderdeel van de sluis van het Willem-Alexanderkanaal. Tien dagen eerder ging in de buurt van het pand ook al een bootje in vlammen op.