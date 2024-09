Sluisgebouw Nieuw-Dordrecht verwoest door brand

In het Drentse Nieuw-Dordrecht is vannacht een sluisbedieningsgebouw verwoest door een brand. Het gebouw is onderdeel van de sluis van het Willem-Alexanderkanaal.

Tien dagen eerder was er zo'n 200 meter verderop ook brand. Hierbij ging een klein bootje volledig in vlammen op, meldt RTV Drenthe. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen beide branden.