NOS Nieuws • vandaag, 12:45

Liften op metrostations in Amsterdam buiten gebruik : 'Wachten op veel liftonderdelen'

Op ruim een derde van alle metrostations in Amsterdam doet de lift het niet. Het gaat om liften op 14 van de in totaal 38 metrostations in de hoofdstad. Tien van die 14 metrostations zijn zelfs helemaal onbereikbaar voor mindervaliden.