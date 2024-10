NOS Nieuws • vandaag, 16:43

Vliegtuigbom uit WOII: 500-ponder tot ontploffing gebracht

In Bunnik is een bom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht, nadat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) de bom heeft ontmanteld. Historicus Henk Blok waarschuwde over de bom.