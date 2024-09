NOS Nieuws • vandaag, 14:08

Inwoners Oost-Souburg worden 'knettergek' van rinkelende spoorbomen

In Oost-Souburg hebben mensen door een storing de hele nacht last gehad van een rinkelende spoorwegovergang. De spoorbomen gingen gisteravond kapot. Vanochtend rond 11.00 uur was de storing pas verholpen.