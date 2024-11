NOS Nieuws • vandaag, 15:51

Elfde van de elfde: het carnavalsseizoen is weer begonnen

Stipt 11 over 11 op de elfde van de elfde wordt het carnavalsseizoen ingeluid. Op veel plekken in vooral Brabant en Limburg barstte het feest los en is het aftellen tot carnaval op 2 maart begonnen. Dat duurt nu nog precies 111 dagen.