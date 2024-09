Olietanker Sounion weggesleept naar veilig gebied • 'Netanyahu bereidt ontslag Defensieminister voor'

In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Premier Netanyahu is volgens Israëlische bronnen van plan om Defensieminister Gallant te ontslaan.

Kolonisten hebben een school aangevallen op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Bij Israëlische bombardementen op Gaza zijn zeker achttien Palestijnen gedood.