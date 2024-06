Reuters Een Israëlische brandweerman zoekt dekking tegen een luchtaanval vanuit Libanon

NOS Nieuws • vandaag, 13:44 Vrees voor escalatie Israël-Hezbollah: 'Eén misrekening kan rampzalig zijn'

Internationaal groeien de zorgen over een escalatie in het conflict tussen Israël en de Libanese Hezbollah-beweging. De Amerikaanse topgeneraal Brown waarschuwt dat de VS Israël niet kan beschermen als de oorlog met Hezbollah zich uitbreidt. EU-buitenlandchef Borrell denkt dat dat risico met de dag groter wordt.

"We staan aan de vooravond van een uitbreiding van de oorlog. Eén overhaaste beslissing of misrekening kan een catastrofe teweegbrengen die ieders voorstellingsvermogen te boven gaat", aldus Borrell. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock noemde de situatie "meer dan zorgelijk" en wil zo snel mogelijk naar Libanon om te helpen de situatie te de-escaleren.

Netanyahu: nieuwe fase

Al sinds de terreuraanslag door Hamas van 7 oktober zijn er beschietingen tussen Israël en Hezbollah, een bondgenoot van Hamas. Maar afgelopen tijd zijn de aanvallen in hevigheid toegenomen. Gisteren raakte een Israëlische militair zwaargewond door een drone-aanval op een legerbasis.

De Israëlische premier Netanyahu zei gisteren dat de fase van zware gevechten tegen Hamas in Gaza bijna voorbij is en dat dit betekent dat manschappen verplaatst kunnen worden naar de grens met Libanon. "In de eerste plaats voor defensieve doeleinden", zei hij, maar ook zodat tienduizenden gevluchte Israëliërs weer naar huis kunnen.

Netanyahu's woorden volgen op dreigende woorden van minister Katz van Buitenlandse Zaken. "We komen heel dicht bij het moment waarop we besluiten de spelregels tegen Hezbollah en Libanon te veranderen", schreef hij op X. "In een totale oorlog zal Hezbollah worden vernietigd."

Correspondent Israël en Palestijnse gebieden Nasrah Habiballah: "De Israëlische bevolking is verdeeld over de vraag of een verdere escalatie met Hezbollah gewenst is of dat een diplomatieke oplossing de voorkeur heeft. Maar het is maar de vraag of het Israëlische leger überhaupt zo'n escalatie aankan. Nu al geeft het leger aan dat het duizenden militairen tekortkomt. Bovendien is Hezbollah in vergelijking met Hamas veel sterker. Zo'n escalatie kan voor beide kanten dramatische gevolgen hebben."

Mohanad Hage Ali van de Amerikaanse denktank Carnegie Middle East Center in Beiroet zegt dat de Israëlische retoriek tot zorgen leidt in Libanon. Hij denkt dat beide partijen niet uit zijn op een totale confrontatie, maar ziet het wel die kant op bewegen. "De parameters schuiven steeds verder op."

Hezbollah weet dat het niet dezelfde slagkracht heeft als Israël, zegt Hage Ali, maar de beweging is bezorgd over de beperkte druk die wordt uitgeoefend op Israël. "Er lijkt bij de internationale gemeenschap sprake van een soort verlamming."

Hezbollah's speelruimte is volgens Hage Ali beperkt, ook door de economische crisis waarin Libanon verkeert. "De Arabische wereld heeft er geen trek in het hele land op te bouwen als het in puin ligt. Dat maakt Hezbollah toegeeflijker."

Correspondent Daisy Mohr vanuit Libanon: "Zorgen zijn er al sinds oktober, maar de vraag hier is nu: hoeveel groter wordt dit? Daar heeft niemand echt een antwoord op. Beide kanten weten wat een volledige escalatie kan betekenen. Het zal leiden tot vele slachtoffers. In vergelijking met de oorlog van 2006 is Hezbollah nu veel beter bewapend. Ze hebben ook veel ervaring opgedaan in Syrië. Het is voor Israël een andere tegenstander dan voorheen, dat is geen geheim."

De analist vermoedt dat ook Europa zich diplomatiek nadrukkelijker gaat melden in de regio. "Iedereen begrijpt welke invloed dit conflict kan hebben op migratie en veiligheid - thema's die in Europa actueler zijn dan ooit. Als het escaleert, kan Europa een nieuw 2015 verwachten", zegt hij, verwijzend naar het jaar waarin er met name door de oorlog in Syrië een recordaantal vluchtelingen naar het continent kwam.

Netanyahu sprak de hoop uit op een diplomatieke oplossing, maar dan moet Hezbollah zich van hem ver van de grens terugtrekken en daar zou ook op moeten worden toegezien. Israëliërs moeten bovendien veilig kunnen terugkeren naar hun huizen.

Hezbollah hamert erop dat er een staakt-het-vuren moet komen in Gaza voordat de vijandelijkheden kunnen worden beëindigd. Of dat er snel komt, is de vraag. "De VS zou Hezbollah onder druk kunnen zetten om Hamas-leider Yahya Sinwar tot een akkoord te dwingen", zegt Hage Ali.

Maar volgens hem is die route onder Netanyahu niet kansrijk. "Hij wil de oorlog voortzetten zonder een grote oorlog met Hezbollah te ontketenen. Dat zijn te veel tegenstrijdigheden."