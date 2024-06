Angst voor escalatie Israël en Hezbollah, maar 'niemand wil tweede front'

Israëlcorrespondent Nasrah Habiballah

"Het is lastig in te schatten of dit het zoveelste dreigement is, of dat Netanyahu daadwerkelijk plannen heeft om een flinke klap uit te delen. Het leger zegt in ieder geval dat zij een oorlog op meerdere fronten aan zouden kunnen. In het verleden hebben ze ook op meerdere fronten oorlog gevoerd.

Maar Hezbollah is vele malen sterker dan in eerdere oorlogen; ze hebben een enorm wapenarsenaal. Dus als die oorlog echt verder escaleert, zal dat voor beide kanten tot grote schade leiden. En we hebben onlangs met de aanval van Iran gezien dat Israël sterk afhankelijk was van die internationale coalitie van landen die te hulp schoot. Dus het Israëlische leger zegt dat ze het aankunnen, maar de schade aan Israël zou enorm zijn in zo'n situatie."