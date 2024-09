EPA Een ambulance rijdt door Beiroet na de golf van explosies

NOS Nieuws • vandaag, 20:49 Veel vragen over oorzaak geëxplodeerde Hezbollah-piepers: 'lijkt op sabotageactie'

Er is nog veel onduidelijk over de golf ontploffingen die vanmiddag door Libanon en delen van Syrië trok. In Libanon zijn zeker negen mensen om het leven gekomen en zeker 2750 gewonden gevallen doordat hun pieper ontplofte, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Ook in delen van Syrië ontploften piepers. Daar zijn tot nu toe zeven doden gemeld.

Rond 15.30 uur begonnen de piepers van Hezbollah-leden op te warmen, waarna ze explodeerden in de handen of zakken van de mensen die ze bij zich droegen. Dat zeggen Libanese veiligheidsfunctionarissen en Hezbollah tegen persbureau AP. Op dat moment was het druk was op straat.

In Beiroet reden na de explosies ambulances af en aan:

0:48 Ambulances rijden af en aan na golf van explosies piepers in Libanon

De piepers, die door veel Hezbollah-leden op hun lichaam worden gedragen en die voor communicatie worden gebruikt, kwamen nagenoeg gelijktijdig tot ontploffing. Een functionaris van Hezbollah sprak meteen van een Israëlische aanval en noemde de ontploffingen de "grootste inbreuk op de veiligheid" sinds de beschietingen tussen Hezbollah en Israël begonnen, oktober vorig jaar. Dat was na de terreuraanslagen van Hamas in de Gazastrook.

Wat is een pieper? De pieper (ook wel pager, buzzer of semafoon) is een apparaatje waarmee je iemand een signaal of tekstberichtje kunt sturen. Ze bestaan al sinds de jaren 60, maar werden vooral in de jaren 80 en 90 veel gebruikt. Daarna werden ze verdrongen door de mobiele telefoon.

De piepers die ontploften zouden vrij recent zijn aangeschaft. Een Hezbollah-functionaris zei tegen persbureau AP dat de piepers van een nieuw merk waren die de groep nog niet eerder had gebruikt. Na 7 oktober hadden Hezbollah-leiders de leden van de groep opgedragen om geen mobiele telefoons meer te gebruiken, omdat Israël daarmee zou kunnen knoeien.

Wat de ontploffing van de piepers heeft veroorzaakt, is niet duidelijk. Een Hezbollah-functionaris zei eerder dat lithiumbatterijen die in de piepers zitten waren geëxplodeerd.

Volgens de Nederlandse explosievendeskudige Ad van Riel lijkt het om een sabotageactie te gaan. "Als ik de beelden zie, is mijn eerste indruk dat er een explosief in de piepers heeft gezeten, dat in combinatie met de lithiumbatterij tot ontploffing is gekomen", zegt Van Riel. "Er is maar een kleine hoeveelheid springstof nodig om, in combinatie met zo'n batterij, veel schade aan te richten. Met 10 tot 20 gram springstof kun je makkelijk iemand doden."

Met een pieper kan er in een keer een grote hoeveelheid berichten worden gestuurd. Volgens Van Riel is het in theorie mogelijk om piepers die voorzien zijn van springstof op afstand tot ontploffing te brengen.

Correspondent Midden-Oosten Daisy Mohr vanuit Beiroet: "De omvang van de schade moet nog duidelijk worden, maar dit lijkt zeker een grote klap te zijn voor Hezbollah. Er raakten ook veel mensen zwaargewond, en vooral mensen die belangrijk zijn voor Hezbollah droegen zo'n pieper bij zich. We weten ook dat de Iraanse ambassadeur in Libanon gewond is geraakt door een geëxplodeerde pieper. Bovendien legt het ook een veiligheidsprobleem bij Hezbollah bloot. Het is gelukt om een bijna James Bond-achtig scenario uit te voeren. Zoiets had niemand verwacht."

Hezbollah wees na de explosies met de beschuldigende vinger naar Israël. De terreurbeweging houdt Israël "volledig verantwoordelijk voor de misdadige agressie, waar ook burgers het slachtoffer van waren". "De vijand zal zeker zijn verdiende straf krijgen", staat verder in de verklaring. Israël heeft nog niet gereageerd op de gebeurtenissen gereageerd.

De ontploffingen vonden plaats enkele uren nadat het Israëlische veiligheidskabinet de veilige terugkeer van meer dan 60.000 ontheemde Israëliërs tot officieel oorlogsdoel had verklaard. Vanwege de vele raketten die Hezbollah sinds 7 oktober op het noorden van Israël heeft afgevuurd, zijn tienduizenden Israëliërs uit het gebied geëvacueerd. Gisteren zei de Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant dat alleen "militaire actie" de veiligheid in Noord-Israël kon waarborgen, zodat de bewoners terug naar huis kunnen.

Wat is Hezbollah en wat wil de beweging?

2:29 Wie is Hezbollah en wat willen ze?

Hezbollah heeft, net als Hamas, nauwe banden met Israëls aartsvijand Iran. Het Israëlische leger en Hezbollah beschieten elkaar vrijwel dagelijks sinds de terreuraanslagen van Hamas op 7 oktober en de daaropvolgende oorlog in de Gazastrook. In Libanon zijn hierbij honderden en in Israël tientallen doden gevallen.