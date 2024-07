EPA Hezbollah-militanten bij een begrafenis begin deze maand

Zo sterk is Hezbollah: 'Lijkt steeds meer op professioneel leger'

Het aantal beschietingen tussen de Libanese militante beweging Hezbollah en het Israëlische leger neemt toe. Ook de taal wordt steeds dreigender. De Israëlische minister van Defensie zei onlangs dat het leger in staat is Libanon "terug te brengen naar het stenen tijdperk". Militair gezien kan dat volgens deskundigen zeker, maar ook Hezbollah heeft een niet te onderschatten wapenarsenaal opgebouwd.

"Het is een belachelijke gedachte dat Israël Libanon kan binnenvallen en Hezbollah kan verslaan", zegt Hezbollah-kenner Randa Slim van het in de VS gevestigde Middle East Institute. "Na negen maanden vechten in Gaza heeft het Hamas nog niet eens kunnen verslaan, terwijl dat minder sterk is dan Hezbollah."

Israël heeft zich vaker verkeken op de mogelijke uitkomst van een oorlog met Hezbollah, zoals in 2006. Het doel was Hezbollah te vernietigen. Na ruim een maand kwam er een bestand en trok het Israëlische leger zich terug, zonder duidelijke overwinning.

Hezbollah is sindsdien alleen maar sterker geworden. Dat komt vooral door bondgenoot Iran. Dat land (aartsvijand van Israël) heeft de sjiitische beweging zwaar bewapend en geleerd hoe die zelf wapens kan ontwikkelen en produceren.

Daarnaast wijst Slim op de ervaring die Hezbollah sinds 2012 heeft opgedaan tijdens de oorlog in Syrië. "Daar vochten ze zij aan zij met het Russische leger en Iran. Dat heeft ze operationele en strategische kennis opgeleverd."

Professioneel leger

Volgens de vooraanstaande Israëlische denktank Institute For National Security Studies heeft Hezbollah tussen de 50.000 en 100.000 manschappen, zowel beroepssoldaten als reservisten.

De beweging begint volgens Slim steeds meer de vorm aan te nemen van een professioneel leger. Ze wijst onder meer op de bataljons die de beweging heeft in het zuiden van Libanon, geleid door commandanten met verschillende rangen.

De offensieve kracht van Hezbollah is volgens oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruif beperkt. "De slagkracht van Hezbollah is vooral vuurkracht. Ze kunnen niet met tanks en pantservoertuigen Noord-Israël inrijden, daar is het de krijgsmacht niet voor."

Hezbollah gebruikt nu vooral de Russische katjoesja-raketten. Die hebben een beperkt bereik en richten relatief weinig schade aan. Maar de beweging heeft volgens De Kruif wel degelijk de capaciteit om elke plek in Israël te raken. Zelfs het zuidelijkste puntje van Israël, badplaats Eilat, zou niet veilig zijn.

De onderstaande inventarisatie van het wapenarsenaal is gemaakt met informatie van het Institute For National Security Studies en persbureau Reuters:

Ook Hezbollah-kenner Hilal Khashan, verbonden aan de Amerikaanse Universiteit in Beiroet, zegt dat het in de regio geen geheim is dat Hezbollah precisiewapens in huis heeft. Maar volgens hem is er wel een duidelijk verschil tussen het hebben van de wapens en ze effectief kunnen gebruiken. "Het afvuren van dit soort raketten is een langdurig en ingewikkeld proces. Zodra Hezbollah de eerste raket afschiet, weet Israël de locatie van de lanceerbasis en zal het deze direct vernietigen."

De Kruif bevestigt dit. "Het gebied van waaruit Hezbollah raketten lanceert, is relatief klein: het zuiden en midden van Libanon en mogelijk delen van Syrië. Die plekken worden voortdurend in de gaten gehouden door Israël."

'Dagelijks leven lamleggen'

Dan is er ook nog Iron Dome, het geavanceerde luchtverdedigingssysteem van Israël. "Dat kan ballistische raketten, mortieren en granaten uitschakelen", zegt De Kruif. "Zeer effectief dus, maar stel je haalt 98 procent neer en 2 procent komt er wel doorheen, dan is dat nog altijd in potentie een grote dreiging."

Zo kan Hezbollah volgens De Kruif het Israëlische parlement of het uitgaansgebied in Tel Aviv raken. Randa Slim van het Middle East Institute gaat een stap verder en zegt dat er maar een paar precisieraketten hun doel hoeven te raken om het dagelijks leven in Israël lam te leggen.

"Tot nu toe heeft Hezbollah vooral militaire doelen aangevallen, omdat het verdere escalatie wil voorkomen. Maar in de situatie van een grootschalige oorlog zonder rode lijnen kan Hezbollah aanzienlijke schade veroorzaken aan kritieke infrastructuur in Israël, zoals het vliegveld bij Tel Aviv, de havens, elektriciteitsnetten en waterinstallaties."

Toch zijn de drie deskundigen het erover eens dat het zo'n vaart niet zal lopen. "Je denkt toch niet dat Israël lachend toekijkt als Hezbollah een spervuur aan raketten afvuurt", zegt Hilal Khashan. "Het Israëlische leger heeft de laatste jaren ook niet stilgezeten. Het zal hard terugslaan en Hezbollah weet dat het dat niet wint."