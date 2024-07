Grootschalige raket- en droneaanval door Hezbollah op Israël

De aanval is gericht op militaire bases, stelt Hezbollah. Het is een vergelding voor het doden van een hoge Hezbollah-commandant gisteren door Israël. In de nasleep van de raketaanval vandaag hebben Israël én Hezbollah aanvullende beschietingen uitgevoerd.

Branden uitgebroken

In havenplaats Akko in Noord-Israël is een brand gemeld. Vermoedelijk is het pand getroffen door granaatscherven, mogelijk van een raket uit een luchtafweerinstallatie. Er zijn daar geen meldingen van gewonden, schrijft Times of Israël.